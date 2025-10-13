Шарманашвили: Я приветствую приезд действующего председателя ОБСЕ в Грузию

Конечно, я приветствую приезд председателя ОБСЕ в Грузию - если выборы закончились, а революция не победила, началось второе пришествие?! Не началось, жизнь продолжается, и пусть она приедет, - заявил депутат «Грузинской мечты» Тенгиз Шарманашвили в связи с визитом действующего председателя ОБСЕ Элины Валтонен в Грузию.



По его словам, власти Грузии приветствуют также любого лидера европейской страны, который приезжает говорить о фактах, а не восприятии.



«Конечно, я приветствую её приезд в Грузию, и мы приветствуем любого евробюрократа, лидера любой европейской страны, который приедет сюда, чтобы говорить о фактах, а не о восприятиях. Мы давно готовы говорить о фактах и никогда от этого не уклонялись. Если выборы закончились, а революция не победила, началось второе пришествие?! Не началось, жизнь продолжается, и пусть она приедет. Она приедет и в будущем, и приедут представители других стран», - заявил Шарманашвили.



Кроме того, он отметил, что полностью согласен с заявлением председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили о том, что «пока Брюссель не осудит и не дистанцируется от насильственного штурма президентского дворца группами, которые он поддерживал, он будет оставаться сторонником экстремизма».





