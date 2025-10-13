Омбудсмен: В Грузии запрещена дискриминация по любому признаку

13.10.2025 14:12





Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани ответил директору фитнес-клуба ReformerFitness Георгию Путкарадзе, подчеркнув, что дискриминация по любому признаку в Грузии запрещена.



Публичное заявление, опубликованное Reformerfitness, заявили в аппарате народного защитника Грузии, преследует личные цели, спекулирует на оккупации Грузии и распространяет ложную информацию с целью дискредитации народного защитника и его офиса.



«Дискриминация по любым признакам в Грузии запрещена. <…> Народный защитник Грузии, как учреждение, осуществляющее надзор за ликвидацией дискриминации, изучит заявления всех лиц, которые считают себя жертвами дискриминации. Кроме того, в процессе тщательного изучения дела аппарат информирует ответчика и запрашивает соответствующую информацию.



Принцип недискриминации распространяется также на частные учреждения, которые предлагают услуги клиентам. Закон о борьбе с дискриминацией прямо разъясняет, что принцип равного обращения распространяется и на принятие общедоступных товаров и услуг.



Кроме того, примечательно, что в результате соглашения об ассоциации, заключенного с ЕС в 2014 году, парламент Грузии принял закон Грузии «О ликвидации всех форм дискриминации», который является консолидированным механизмом законодательной реализации принципа ликвидации дискриминации, закрепленного в статье 11 Конституции Грузии», — заявили в офисе омбудсмена.



Иоселиани подчеркивает, что народный защитник Грузии не только уполномочен, но и обязан изучить любое заявление, поданное в офис. А представление вопроса таким образом, что государственный защитник не должен реагировать на заявления гражданина какой-либо страны, в том числе гражданина РФ, противоречит как международному, так и местному законодательству.



«Общественный защитник продолжит изучать заявления о дискриминации и реагировать на них, независимо от гражданства заявителя», — говорится в заявлении омбудсмена Грузии.



Напомним, гражданин РФ Александр Федоров пожаловался народному защитнику Грузии на фитнес-клуб ReformerFitness в Батуми, где ему заявили, что для того, чтобы пользоваться услугами спортзала, нужно подписать декларацию «хорошего» русского. Россиянин, находясь в Грузии, должен был подтвердить свое уважение стране, грузинскому народу и его свободе, а также «ценит их гостеприимство».



«Поддерживаю суверенитет и территориальную целостность Грузии и Украины. Это подтверждаю подписью», – говорится в тексте.



Клуб ответил на обращение омбудсмена Грузии.



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





