Народный защитник об ООО «Реформер Фитнес»

13.10.2025 14:48





Народный защитник Леван Иоселиани отвечает руководителю ООО «Реформер Фитнес» Георгию Путкарадзе, заявляя, что дискриминация в Грузии запрещена по любому признаку.



Согласно заявлению аппарата Народного защитника, публичное заявление «Реформер Фитнес» служит личным целям, спекулирует оккупацией Грузии и распространяет ложный нарратив, направленный на дискредитацию Народного защитника и его аппарата.



«Народный защитник откликается на информацию, публично распространенную ООО «Реформер Фитнес», и заявляет, что в Грузии запрещена дискриминация по любому признаку, а Народный защитник Грузии как институт, осуществляющий надзор за искоренением дискриминации, изучит заявления всех лиц, считающих себя жертвами дискриминации. Кроме того, в процессе тщательного изучения дела аппарат информирует ответчика и запрашивает релевантную информацию. Принцип запрета дискриминации распространяется также на частные учреждения, которые предлагают сервис и услуги клиентам. Антидискриминационный закон однозначно разъясняет, что принцип равного обращения распространяется на получение общедоступных товаров и услуг. Кроме того, примечательно, что в результате соглашения об ассоциации, заключенного с ЕС в 2014 году, парламент Грузии принял закон Грузии «Об искоренении всех форм дискриминации», который является консолидированным механизмом законодательной имплементации принципа искоренения дискриминации, закрепленного в статье 11 Конституции Грузии. В рамках стандартного делопроизводства мы запросили у ООО «Реформер Фитнес» информацию и ответную позицию, имеющие важное значение для оценки потенциальной дискриминации и всестороннего изучения дела. Публичное заявление компании же служит личным целям, спекулирует особо болезненным для всех вопросом - оккупацией Грузии и одновременно распространяет ложный нарратив, с целью дискредитации Народного защитника и его аппарата. Еще раз однозначно поясняем, что Народный защитник Грузии не только полномочен, но и обязан изучить любое заявление, поступившее в аппарат омбудсмена, а представление вопроса таким образом, что Народный защитник не должен реагировать на заявления гражданина какой-либо страны, в том числе гражданина РФ, противоречит как международному, так и местному законодательству, принципу равенства и правового государства. Народный защитник продолжит изучать заявления о дискриминации и реагировать на них, независимо от гражданства и национальности заявителя», - отмечается в заявлении омбудсмена.



Для справки, 19 сентября гражданин России обратился к Народному защитнику Левану Иоселиани с жалобой на отказ в обслуживании в «Реформер Фитнес». Леван Иоселиани потребовал от Георгия Путкарадзе зафиксировать позицию по жалобе. Директор «Реформер Фитнес» пояснил, что частный бизнес и владелец имеют право самостоятельно выбирать гостей. «Мы не будем обслуживать граждан страны-оккупанта, гостящих в нашей стране, если они письменно не подтвердят уважение к нашему суверенитету и суверенитету Украины», - заявил Георгий Путкарадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





