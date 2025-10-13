Вольский: Говорить о том, что забор был слабо закреплен – это всё равно что пытаться оправдываться

«С 2020 года не утихают призывы «собрать мужскую силу», и вот, 4 октября эта «мужская сила» наконец собралась и, озлобленная, пошла в атаку. Забор не предназначен для того, чтобы на него налетала разъярённая толпа и сносила его. Низкое качество забора не должно становиться поводом для политических оценок», — заявил первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.



По его словам, начиная от премьер-министра и заканчивая рядовыми полицейскими, все предупреждали участников акции о недопустимости насильственных действий.



«Это то же самое, что сказать: Я ударил ножом, и он умер, потому что я думал, что на нём бронежилет, а оказалось — нет. Разве бы он умер, если бы на нем не было бронежилета? Если бы не было предупреждений о том, что будут приняты все необходимые меры, тогда можно было бы усомниться и сказать, что забор кто-то подпилил. Но даже если территория огорожена полицейской лентой с надписью »Не пересекать», — её нельзя пересекать. Тем более, когда все, начиная от премьер-министра и заканчивая простыми полицейскими, предупреждали довольно мягко. Разговоры о том, что забор был слабо закреплен, — это лишь жалкая попытка оправдания», — заявил Вольский.





