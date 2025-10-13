|
Премьер Грузии отправится в Шанхай на Китайскую международную выставку импорта
13.10.2025 15:40
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе получил от посла КНР Чжоу Цяня официальное приглашение китайской стороны на 8-ю Китайскую международную выставку импорта.
Мероприятие состоится в Шанхае 5-10 ноября.
Китайский дипломат «поздравил главу правительства Грузии с убедительной победой правящей команды на выборах в органы местного самоуправления.
Стороны обсудили положительную динамику развития стратегического партнерства между Грузией и Китаем», — говорится в заявлении Администрации правительства Грузии.
Напомним, Грузия и Китай оформили стратегическое партнерство в июле 2023 года. За этим последовала критика от оппонентов «Грузинской мечты».
