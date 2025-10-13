Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Премьер Грузии отправится в Шанхай на Китайскую международную выставку импорта


13.10.2025   15:40


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе получил от посла КНР Чжоу Цяня официальное приглашение китайской стороны на 8-ю Китайскую международную выставку импорта.

Мероприятие состоится в Шанхае 5-10 ноября.

Китайский дипломат «поздравил главу правительства Грузии с убедительной победой правящей команды на выборах в органы местного самоуправления.

Стороны обсудили положительную динамику развития стратегического партнерства между Грузией и Китаем», — говорится в заявлении Администрации правительства Грузии.

Напомним, Грузия и Китай оформили стратегическое партнерство в июле 2023 года. За этим последовала критика от оппонентов «Грузинской мечты».


