Премьер Грузии отправится в Шанхай на Китайскую международную выставку импорта

13.10.2025 15:40





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе получил от посла КНР Чжоу Цяня официальное приглашение китайской стороны на 8-ю Китайскую международную выставку импорта.



Мероприятие состоится в Шанхае 5-10 ноября.



Китайский дипломат «поздравил главу правительства Грузии с убедительной победой правящей команды на выборах в органы местного самоуправления.



Стороны обсудили положительную динамику развития стратегического партнерства между Грузией и Китаем», — говорится в заявлении Администрации правительства Грузии.



Напомним, Грузия и Китай оформили стратегическое партнерство в июле 2023 года. За этим последовала критика от оппонентов «Грузинской мечты».





