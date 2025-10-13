Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Жоржолиани: Повышение Грузии в Индексе прозрачности связано с недавно проведёнными реформами


13.10.2025   16:02


«В отчёте Института Чандлера о добросовестном управлении повышение Грузии в индексе прозрачности связано с недавно проведёнными реформами», — заявил руководитель аппарата правительства Грузии Леван Жоржолиани.

Как отметил Леван Жоржолиани, в отчёте Грузия опережает 29 стран-членов Евросоюза, Шенгенской зоны и НАТО, а в Европе правительство Грузии занимает девятое место.

«Прогресс Грузии связан с реформами, которые были реализованы в последнее время. Примечательно, что решением премьер-министра все указы стали публичными, поэтому с любым решением правительства могут ознакомиться все заинтересованные стороны. Это способствует борьбе с коррупцией, которая является одним из самых сложных вызовов для правительств, а прозрачность сама по себе страхует власти от коррупционных рисков. Мы также занимаем первое место в мире по прозрачности бюджета. Прозрачность — один из главных, основополагающих принципов, которыми руководствуется нынешнее правительство», — заявил Леван Жоржолиани.


