Папуашвили: За уличными войнами в Тбилиси стоит Брюссель

13.10.2025 16:03





В правящей партии Грузии в последние дни стали использовать еще более жесткие формулировки в своих обвинениях в адрес ЕС во вмешательстве во внутренние дела страны.



«За уличными войнами в Тбилиси стоит Брюссель», —написал в соцсетях один из лидеров «Грузинской мечты», спикер парламента Шалва Папуашвили.



Он добавил, что «пока Брюссель не осудит и не отмежуется от насильственного штурма президентского дворца ( 4 октября — прим.ред) поддерживаемыми им группировками, он будет оставаться сторонником экстремизма».



Здесь же Папуашвили поделился заявлением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого официальный Тбилиси считает своим единомышленником в Европе: «Мы начинаем сбор подписей против военных планов Брюсселя, мы не можем бездействовать».



Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили также не осталась в стороне от критики Брюсселя. Она заявила, что после развала СССР в ЕС так и не произошла смена элит:



«Сегодня мы видим в Брюсселе людей, которые были там политической элитой еще в коммунистические и советские времена, а сегодня они обосновались в Брюсселе, в структурах ЕС. И теми же методами — я могу с уверенностью сказать — теми же методами, которыми они, возможно, делали политику во времена Советского Союза, теми же методами пытаются делать политику в ЕС», — заявила Бочоришвили.



В Тбилиси сегодня — 320-й день ежедневных протестов после того, как правительство «Грузинской мечты» объявило о приостановке переговоров о вступлении в ЕС.



Новости-Грузия

