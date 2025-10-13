Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Папуашвили: За уличными войнами в Тбилиси стоит Брюссель


13.10.2025   16:03


В правящей партии Грузии в последние дни стали использовать еще более жесткие формулировки в своих обвинениях в адрес ЕС во вмешательстве во внутренние дела страны.

«За уличными войнами в Тбилиси стоит Брюссель», —написал в соцсетях один из лидеров «Грузинской мечты», спикер парламента Шалва Папуашвили.

Он добавил, что «пока Брюссель не осудит и не отмежуется от насильственного штурма президентского дворца ( 4 октября — прим.ред) поддерживаемыми им группировками, он будет оставаться сторонником экстремизма».

Здесь же Папуашвили поделился заявлением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого официальный Тбилиси считает своим единомышленником в Европе: «Мы начинаем сбор подписей против военных планов Брюсселя, мы не можем бездействовать».

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили также не осталась в стороне от критики Брюсселя. Она заявила, что после развала СССР в ЕС так и не произошла смена элит:

«Сегодня мы видим в Брюсселе людей, которые были там политической элитой еще в коммунистические и советские времена, а сегодня они обосновались в Брюсселе, в структурах ЕС. И теми же методами — я могу с уверенностью сказать — теми же методами, которыми они, возможно, делали политику во времена Советского Союза, теми же методами пытаются делать политику в ЕС», — заявила Бочоришвили.

В Тбилиси сегодня — 320-й день ежедневных протестов после того, как правительство «Грузинской мечты» объявило о приостановке переговоров о вступлении в ЕС.


