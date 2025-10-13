|
|
|
Павленишвили: По числу политзаключенных на душу населения Грузия опередила самые авторитарные режимы
13.10.2025 16:34
Бидзина Иванишвили изменил конституционные принципы, курс страны и устанавливает авторитарный, диктаторский режим, - заявил журналистам заместитель генерального секретаря «Единого национального движения» Ираклий Павленишвили.
По его словам, многие люди задержаны не только по делу о событиях 4 октября, но и за последние годы по политическим мотивам.
«По числу политзаключённых на душу населения мы опередили самые авторитарные режимы. В этом виноват Иванишвили, который изменил конституционные принципы и курс страны, и устанавливает авторитарный, диктаторский режим, за чем, в свою очередь, следуют политические преследования и репрессии. Люди, включенные в борьбу с ним, не являются причиной этих репрессий. Вина Иванишвили, что страна оказалась в этом тупике. У него есть заявленная цель, нейтрализовать, изгнать в эмиграцию или заключить в тюрьму сотни тысяч граждан Грузии, что и создаёт такую ситуацию», - заявил Ираклий Павленишвили.
Кроме того, он отреагировал на запрет на телефонные звонки, встречи и переписку в тюрьме в отношении задержанных по делу 4 октября - Пааты Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Пааты Манджгаладзе и Лаши Беридзе.
По оценке Ираклия Павленишвили, режим Иванишвили не только преследует этих людей, но и лишает их прав заключенных.
По его словам, «Национальное движение» поддерживало и будет поддерживать акции, направленные против Бидзины Иванишвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна