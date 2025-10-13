Павленишвили: По числу политзаключенных на душу населения Грузия опередила самые авторитарные режимы

Бидзина Иванишвили изменил конституционные принципы, курс страны и устанавливает авторитарный, диктаторский режим, - заявил журналистам заместитель генерального секретаря «Единого национального движения» Ираклий Павленишвили.



По его словам, многие люди задержаны не только по делу о событиях 4 октября, но и за последние годы по политическим мотивам.



«По числу политзаключённых на душу населения мы опередили самые авторитарные режимы. В этом виноват Иванишвили, который изменил конституционные принципы и курс страны, и устанавливает авторитарный, диктаторский режим, за чем, в свою очередь, следуют политические преследования и репрессии. Люди, включенные в борьбу с ним, не являются причиной этих репрессий. Вина Иванишвили, что страна оказалась в этом тупике. У него есть заявленная цель, нейтрализовать, изгнать в эмиграцию или заключить в тюрьму сотни тысяч граждан Грузии, что и создаёт такую ​​ситуацию», - заявил Ираклий Павленишвили.



Кроме того, он отреагировал на запрет на телефонные звонки, встречи и переписку в тюрьме в отношении задержанных по делу 4 октября - Пааты Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Пааты Манджгаладзе и Лаши Беридзе.



По оценке Ираклия Павленишвили, режим Иванишвили не только преследует этих людей, но и лишает их прав заключенных.



По его словам, «Национальное движение» поддерживало и будет поддерживать акции, направленные против Бидзины Иванишвили.





