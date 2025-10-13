Вольский: Ограда президентского дворца не расчитана на ожесточенную, озлобленную массу

13.10.2025 16:44





Ограда президентского дворца не расчитана на то, чтобы на нее налетела и свалила ожесточенная, озлобленная масса – низкое качество ограждения не должно обусловливать политические оценки. Это всё равно, что сказать: «Я ударил его ножом, и он умер, потому что я думал, что на нём бронежилет, а оказалось, что нет», – заявил журналистам первый вице-спикер парламента Гия Вольский.



«Юрист Беселия говорит, что провоцирование преступления является преступлением. Конечно, является, но разве происходит провоцирование?! С 2020 года раздаются крики о том, чтобы как-то собрать мужскую силу. 4 октября наконец мужская сила собралась, и озлобленные призвали к атаке. Это ограждение не рассчитано на то, чтобы на него налетала ожесточенная, озлобленная масса и свалила его. Низкое качество забора не должно обуславливать политические оценки. Это то же самое, что сказать, «я ударил ножом, и он умер, потому что я думал, что на нем бронежилет, а оказалось , что не было. Ведь не умер бы, если бы на нем был бронежилет?!». Если бы не было предупреждений, что в связи с этим будет твердая позиция, что будут приняты все меры, тогда можно было внести подозрение, что подпилили. Если огорожено полицейской лентой с надписью «не пересекать», тем более, если начиная от премьер-министра и заканчивая рядовыми полицейскими, все предупреждали довольно мягкими словами. Думаю, вопросы о слабом ограждении похожи на бессильную попытку самооправдания», - заявил Вольский.





