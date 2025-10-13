Зурабишвили: Иванишвили принимает решения единолично, руководствуясь российской инструкцией

13.10.2025 16:50





Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, приняла участие в панельной дискуссии в рамках мероприятия «Форум 2000», на котором передали награду основательнице «Батумелеби» Мзие Амаглобели и представителям движения грузинского сопротивления 12 октября.



По словам политика, в Грузии сегодня пророссийское правительство, пророссийский лидер, который использует практику, заимствованную у Москвы, пытаясь уничтожить НПО, точно так же, как это произошло в России, но «с одной большой разницей» — гражданское общество Грузии — это не российское гражданское общество.



«Это другое поколение, поколение, которое невозможно победить, и в этом наша надежда», — заявила пятый президент Грузии.



Зурабишвили подчеркнула, что «Грузинская мечта» сильно отличается от партии, которая пришла к власти в 2012 году — от «Нацдвижения», партии Михаила Саакашвили: «в 2012 году около 80% членов партии уже не состояли в партии. Других партий, входивших в первоначальную коалицию, больше не существует».



По ее словам, неизменен в партии только ее основатель Бидзина Иванишвили, который принимает решения, руководствуясь российским нарративом и инструкциями.



«Иванишвили был и остается единственным человеком, который принимает решения сегодня. Совершенно очевидно, что все окружающие его люди для него просто марионетки. Он явно использует российские методы, российские нарративы, российские инструкции. Почему? В чем заключалось соглашение или что произошло? Вероятно, именно это расскажет нам история. В настоящее время мы видим только факты, а не их объяснение.



Гражданское общество существовало в Грузии даже в советские времена, у нас были люди, которые уже тогда свободно мыслили и выражали свое мнение. У нас и сегодня сильное гражданское общество. У нас есть молодежь, и среди них почти все, кому меньше 30 лет, побывали или учились в Европе или Америке. Это еще одно поколение, которое невозможно победить, и в этом наша надежда», — заявила Зурабишвили.



На вопрос модератора дискуссии о том, как Зурабишвили удалось добиться успеха с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в бытность ее на должности министра иностранных дел Грузии, она ответила, что «Россия тогда не была сильной».



«В тот период Россия действительно отстаивала свою часть соглашения, что было удивительно для всех, потому что это было впервые в наших отношениях. Но вскоре за этим последовала война 2008 года, после которой количество военных баз даже увеличилось. Сегодня есть по меньшей мере четыре военные базы и одна военно-морская база, которые россияне планируют построить на побережье Черного моря», — заявила Зурабишвили.



Источник: SOVA

