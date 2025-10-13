Пенитенциарная служба: Информация об росте числа обвиняемых/осужденных не соответствует реальности

В соответствии с приказом «О пенитенциарных учреждениях», максимальный лимит размещения обвиняемых/осужденных в пенитенциарных учреждениях Специальной пенитенциарной службы составляет 12 332 обвиняемых/осужденных. По состоянию на 13 октября 2025 года, в пенитенциарных учреждениях Специальной пенитенциарной службы находятся 10 528 обвиняемых/осужденных, - так Специальная пенитенциарная служба откликается на информацию, распространенную бывшим заместителем Народного защитника Георгием Бурджанадзе относительно увеличения количества обвиняемых/осужденных в пенитенциарных учреждениях.



По заявлению ведомства, информация, распространенная Георгием Бурджанадзе, не соответствует действительности, направлена ​​на введение общественности в заблуждение и представляет собой попытку представления существующей реальности в неверной интерпретации.



«За последние 10 лет среднее число обвиняемых/осужденных, находящихся в пенитенциарных учреждениях, незначительно менялось, например, по данным за сентябрь 2024 года общее число обвиняемых/осужденных составляло 10457, а по аналогичным данным 2025 года - 10445.



Следует также отметить, что в нескольких пенитенциарных учреждениях может размещаться большее количество обвиняемых/осужденных, чем определено вышеупомянутым приказом, без ухудшения их правового положения, в полном соответствии с требованиями, установленными законодательством.



Количество лиц, содержащихся в двух пенитенциарных учреждениях, незначительно превышает определенную в приказе численность. В сентябре 2025 года из принимающих пенитенциарных учреждений в различные пенитенциарные учреждения в общей сложности были этапированы 617 обвиняемых/осужденных, из которых 137 были переведены в учреждения закрытого типа и 480 - в учреждения полуоткрытого типа.



Специальная пенитенциарная служба еще раз призывает любое лицо воздержаться от распространения подобной информации, нацеленной на предоставление обществу неверной информации и дискредитацию деятельности Специальной пенитенциарной службы», - говорится в информации.



Для справки, согласно заявлению бывшего заместителя Народного защитника Георгия Бурджанадзе, опубликованному в соцсети, такого количества заключённых в тюрьмах одновременно не было после 2015 года.



«В период с января по август 2025 года общее число заключённых в Грузии увеличилось на 1532! За 8 месяцев популяция тюрем увеличилась на 17%. За последние 8 месяцев в тюрьмах за различные преступления больше на 100 женщин , и на 1432 мужчин»,заявил Георгий Бурджанадзе.





