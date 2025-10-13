|
Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября
13.10.2025 20:27
Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским в пятницу, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп примет президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 17 октября.
По информации издания, на встрече Трамп и Зеленский обсудят, как вынудить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.
Для справки, в минувшие выходные между президентами США и Украины состоялись два телефонных разговора.
