Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября

13.10.2025 20:27





Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским в пятницу, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.



Президент США Дональд Трамп примет президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 17 октября.



По информации издания, на встрече Трамп и Зеленский обсудят, как вынудить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.



Для справки, в минувшие выходные между президентами США и Украины состоялись два телефонных разговора.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





