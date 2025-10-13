Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября


13.10.2025   20:27


Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским в пятницу, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп примет президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 17 октября.

По информации издания, на встрече Трамп и Зеленский обсудят, как вынудить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Для справки, в минувшие выходные между президентами США и Украины состоялись два телефонных разговора.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна