26 октября состоится шествие протеста от площади Республики к парламенту

Гражданские активисты, оппозиционные политики и члены семей лиц, задержанных на акциях, анонсировали шествие от площади Республики к парламенту 26 октября в 19:00. Объявление они сделали на проспекте Руставели, перед зданием парламента.



Основные требования протестного шествия: «отставка правительства, выборы, свободные от контроля Иванишвили, и освобождение всех политзаключённых».



«26 октября исполняется год с тех пор, как режим не только отнял голоса у граждан, желавших перемен, но и обманул своих избирателей - обещал достойно вести в Европу, но предал, как только захватил власти.



Реально, 26 октября 2024 года режим Иванишвили сделал шаг к оформлению конституционного переворота - ярким подтверждением этого было заявление режима от 28 ноября об уступке европейского будущего и государственности Грузии», -говорится в заявлении.



Его авторы отмечают, что важно осознать - «борьба в Грузии идёт не между Иванишвили и оппозицией, а между автократией российского типа и демократией, советским прошлым и свободным будущим».



«Потенциал победы в этой борьбе имеет только последовательное, принципиальное, ненасильственное народное сопротивление, которое явно требует не только смены режима, но и системной перезагрузки всего политического спектра, демократизации и постановки его на службу общественным интересам.



Поэтому мы призываем всех, для кого важны государственность, независимость и достойное европейское будущее Грузии, кого сердит нынешнее положение Грузии и кто знает, что только демократическим единством, силой воли, твёрдостью и последовательностью мы можем достичь общенациональных целей: соберёмся 26 октября на площади Республики и пройдём протестным шествием к парламенту, чтобы показать, что нас по-прежнему очень много, что мы не уступаем и продолжаем мирную борьбу до конца, до победы!



26 октября в 19:00 мы соберемся на площади Республики и потребуем отставки правительства, свободных от контроля Иванишвили выборов и освобождения всех политзаключенных», - говорится в заявлении.





