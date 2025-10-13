Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе


13.10.2025   21:07


Лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе, сообщает Sky News.

«На это потребовалось 3000 лет, представляете? Оно будет прочным. Это прекрасный день для всего мира», - заявил президент США Дональд Трамп.

Наряду с президентом США соглашение подписали президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль-Тани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Всегда говорили, что Третья мировая война начнется на Ближнем Востоке, но этого не произойдет», - заявил Трамп на саммите в Египте.


