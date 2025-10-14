Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Михаил Кавелашвили помиловал 70 человек


14.10.2025   10:42


В связи с праздником Светицховлоба Михаил Кавелашвили помиловал 70 человек. Указанную информацию распространяет пресс-служба.

Помилование коснулось 42 условно осужденных, 24 осужденных, еще 4 лицам снята судимость.

«Использование эксклюзивных полномочий, которыми президент Грузии наделен по Конституции, основывается на принципе гуманизма и государственного интереса», - говорится в информации.


