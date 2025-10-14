|
Михаил Кавелашвили помиловал 70 человек
14.10.2025 10:42
В связи с праздником Светицховлоба Михаил Кавелашвили помиловал 70 человек. Указанную информацию распространяет пресс-служба.
Помилование коснулось 42 условно осужденных, 24 осужденных, еще 4 лицам снята судимость.
«Использование эксклюзивных полномочий, которыми президент Грузии наделен по Конституции, основывается на принципе гуманизма и государственного интереса», - говорится в информации.
