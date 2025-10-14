Лицам, осужденным за совершение ряда экономических преступлений, будет запрещено выезжать из страны

Лицам, осужденным за совершение ряда финансовых и экономических преступлений, будет запрещено выезжать из страны до тех пор, пока они полностью не возместят ущерб. Упраздняется верхний предел, связанный с указанным запретом, предусматривавший запрет на выезд из страны сроком на 16 лет.



Еще более ужесточаются законы по возмещению ущерба, принятые правящей партией в начале сентября текущего года. Поправки вносятся в »Уголовно-процессуальный кодекс», законы Грузии: »О порядке выезда с территории и въезда на территорию Грузии граждан Грузии», »О превенции преступления, порядке исполнения условных наказаний и пробации» и »О исполнительных производствах».



По ныне действующему закону, принятому в сентябре текущего года, запрет на выезд из страны лиц, осужденных за совершение финансовых преступлений, применялся только по соответствующей записи в обвинительном приговоре суда. Согласно новому законопроекту, запрет на выезд может быть задействован и без соответствующей записи в обвинительном приговоре суда.



Пакет законодательных поправок парламент Грузии рассматривает в ускоренном порядке.





