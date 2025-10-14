Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе: Стране нужно успокоиться, должна оздоровиться демократическая система


14.10.2025   13:47


Сегодня в нашей политической системе представлены партии, которые постоянно направлены на деструкцию, и каждый шаг, предпринимаемый ими, предпринимается против демократической системы, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, уже в течение нескольких дней будет подготовлен иск, который будет внесен в Конституционный суд Грузии.

«Иск окончательно будет подготовлен уже в течение нескольких дней. Указанный иск будет внесен в Конституционный суд Грузии. Стране нужно успокоиться, должна оздоровиться демократическая система. Указанный конституционный иск служит именно этой цели. Вы знаете, что сегодня в нашей политической системе представлены партии, которые постоянно направлены на деструкцию, и каждый шаг, предпринимаемый ими, предпринимается против демократической системы. Они пытаются сделать так, чтобы в Грузии не состоялась здоровая политическая система, и этому необходимо противостоять конституционными методами, именно этому и служит тот конституционный иск, который будет внесен в суд в самое ближайшее время», - заявил Кобахидзе.


