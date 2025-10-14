Кобахидзе считает демократией ужесточение мер относительно проведения акций протеста в Грузии

14.10.2025 14:31





Штрафы не оказались эффективными до конца, и именно, учитывая это, вносятся поправки в как в Административный, так и Уголовный кодексы - это выражение принципа демократии, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, грузинское законодательство уже давно говорит о том, что «если количество людей недостаточно для перекрытия улицы, они должны уважать остальных членов общества и не перекрывать движение».



«Реально, любой может выразить свой протест в рамках закона, однако наше действующее законодательство, как и международные стандарты, говорят одно: если ты недостаточно представлен в своем протесте, ты должен уважать интересы большинства. В том числе и наше законодательство, в соответствии с международными стандартами, уже давно заявляет о том, что, если количество людей недостаточно для перекрытия улицы, они должны уважать остальных членов общества и не перекрывать движение. Ранее за это действовали штрафы. Штрафы не оказались эффективными до конца, и именно, учитывая это, вносятся поправки в как в Административный, так и Уголовный кодексы для того, чтобы меньшинство не совершало насилия против абсолютного большинства. Это выражение принципа демократии,» – отметил Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





