Кобахидзе утверждает, что запрет на политическую деятельность коснется нескольких партий

14.10.2025 14:34





Премьер-министр Ираклий Кобахидзе рассказал о конституционном иске, связанном с запретом политических партий, который, по его словам, партия «Грузинская мечта» намерена подать в суд в ближайшее время.



«Наконец, иск будет подготовлен в течение нескольких дней и передан в Конституционный суд. Нашей стране необходимо успокоиться и восстановить демократическую систему, и этот иск служит именно этой цели. Сегодня наша политическая система представлена ​​партиями, которые постоянно нацелены на разрушение, и каждый их шаг направлен против демократической системы. Они пытаются помешать установлению в Грузии здоровой политической и демократической системы, и для этого необходимо противостояние конституционными методами [...]



Вы увидите полный список тех, на кого это будет распространяться в день официальной подачи иска [...] Те, кто были представителями кровавого режима до 2012 года, этот иск, безусловно, будет распространяться на них. Что касается периода после 2012 года – те, кто вместе с этой кровавой политической силой участвовал в постоянном саботаже против страны и не давал ей покоя, этот иск будет распространяться и на них. Это будет распространяться не только на одну или две партии. Решение по остальным примет Конституционный суд», – заявил Кобахидзе.



Парламент Иванишвили начинает рассмотрение пакета поправок, предусматривающих запрет на партийную деятельность, право занимать политические должности и участвовать в выборах для отдельных лиц.



Поправки внесены в Закон о Конституционном суде Грузии, Избирательный кодекс, Уголовный кодекс и Закон о политических объединениях.



Согласно объявленной поправке к Закону о Конституционном суде Грузии, истец может потребовать запрета на создание партии, членство в партии или занятие государственной должности лицу, связанному с партией, которая стремится к свержению или насильственному изменению конституционного строя Грузии, посягает на её независимость, нарушает её территориальную целостность, пропагандирует войну или насилие, разжигает национальную, межконфессиональную, религиозную или социальную рознь.



Согласно поправкам к Закону «О политических объединениях граждан», «лицо, которому решением Конституционного суда Грузии запрещено создавать политическую партию, руководить политической партией или быть членом политической партии, не может быть учредителем, руководителем или членом партии».



Согласно поправкам, партии может быть отказано в регистрации, если «её устав или другие документы, представленные для регистрации, противоречат требованиям Конституции Грузии или настоящего Закона». Также это касается случаев, когда учредителем, руководителем или членом политической партии является лицо, которому запрещено создавать политическую партию, руководить политической партией или быть членом политической партии.



Согласно пояснительной записке к поправкам к Органическому закону Грузии «О политических объединениях граждан», лицу, которому запрещено создавать политическую партию или быть членом политической партии, запрещается финансировать политическую партию.



Согласно поправкам в Избирательный кодекс Грузии, не допускается включение в партийный список лица, которому запрещено создавать, возглавлять или быть членом политической партии.



Согласно поправкам, также «не допускается выдвижение лица, которому запрещено создавать, возглавлять или быть членом политической партии, в качестве кандидата по мажоритарной избирательной системе».



Не допускается выдвижение лица, которому запрещено создавать, возглавлять или быть членом политической партии, в качестве кандидата по мажоритарной избирательной системе в городской совет Тбилиси.



Не допускается выдвижение лица, которому запрещено создавать, возглавлять или быть членом политической партии, в качестве кандидата на должность мэра».



Согласно поправкам в Уголовный кодекс Грузии, на политическую партию, которая «не выполняет или препятствует исполнению решения Конституционного суда Грузии, которым лицу запрещено создавать, возглавлять или быть членом политической партии», будет наложен штраф.



В пояснительной записке к поправке к Органическому закону Грузии «О Конституционном суде Грузии» говорится, что выборы являются необходимым требованием демократии и что нельзя игнорировать тот факт, что «злоупотребление демократическими процессами может представлять угрозу самому демократическому управлению и основополагающим конституционным принципам».





