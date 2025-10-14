|
|
|
Кобахидзе: Важно активизировать сотрудничество с Парламентской ассамблеей НАТО
14.10.2025 14:49
«Я хотел бы поблагодарить членов нашей делегации, а также всех членов Ассамблеи НАТО, которые учли соответствующие изменения», — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в ответ на вопрос журналиста о решении, принятом на сессии Ассамблеи НАТО, и переходе парламентской делегации Грузии в новую категорию.
По его словам, это решение было основано на объективной реальности.
«Соответствующие изменения были основаны на объективной реальности. Для нас важно максимально активизировать сотрудничество с Парламентской ассамблеей НАТО», — заявил премьер-министр.
Согласно информации, распространенной парламентом Грузии, в результате решения, принятого на сессии Ассамблеи НАТО, парламентская делегация Грузии переведена в новую категорию — «Партнеры по всеобъемлющей безопасности».
|
|
|
