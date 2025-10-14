Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: Важно активизировать сотрудничество с Парламентской ассамблеей НАТО


14.10.2025   14:49


«Я хотел бы поблагодарить членов нашей делегации, а также всех членов Ассамблеи НАТО, которые учли соответствующие изменения», — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в ответ на вопрос журналиста о решении, принятом на сессии Ассамблеи НАТО, и переходе парламентской делегации Грузии в новую категорию.

По его словам, это решение было основано на объективной реальности.

«Соответствующие изменения были основаны на объективной реальности. Для нас важно максимально активизировать сотрудничество с Парламентской ассамблеей НАТО», — заявил премьер-министр.

Согласно информации, распространенной парламентом Грузии, в результате решения, принятого на сессии Ассамблеи НАТО, парламентская делегация Грузии переведена в новую категорию — «Партнеры по всеобъемлющей безопасности».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна