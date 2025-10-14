Кобахидзе: Важно активизировать сотрудничество с Парламентской ассамблеей НАТО

«Я хотел бы поблагодарить членов нашей делегации, а также всех членов Ассамблеи НАТО, которые учли соответствующие изменения», — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в ответ на вопрос журналиста о решении, принятом на сессии Ассамблеи НАТО, и переходе парламентской делегации Грузии в новую категорию.



По его словам, это решение было основано на объективной реальности.



«Соответствующие изменения были основаны на объективной реальности. Для нас важно максимально активизировать сотрудничество с Парламентской ассамблеей НАТО», — заявил премьер-министр.



Согласно информации, распространенной парламентом Грузии, в результате решения, принятого на сессии Ассамблеи НАТО, парламентская делегация Грузии переведена в новую категорию — «Партнеры по всеобъемлющей безопасности».







