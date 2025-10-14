По индексу глобального голода, Грузия названа среди лучших стран мира - «Грузинская мечта»

14.10.2025 15:26





По «Индексу глобального голода за 2025 год», Грузия была названа среди лучших 25 стран, а по свободе от проблемы вышла на первую позицию. Указанную информацию распространяет пресс-служба «Грузинской мечты».



По оценке партии, это значит, что указанная проблема, отражающая крайнюю бедность, в Грузии находится на передовом уровне и решена позитивно.



«Согласно исследованию, по системе в 100% оценка Грузии ниже 5%, что считается лучшим показателем. Индекс оценивается по 4 факторам:



Недостаточное питание населения – доля населения, которое не получает калории в достаточном количестве;



Потеря веса у детей – доля детей в возрасте до 5 лет, имеющих низкий рост для своего возраста, что отражает хроническую неполноценность питания;



Отставание детей по росту – доля детей в возрасте до 5 лет, имеющих низкий вес для своего роста, что отражает острую проблему недостаточного питания;



Детская смертность – доля детей, умирающих в возрасте до 5 дней, что частично отражает фатальную смесь неадекватного питания и нездоровой среды. Согласно исследованию, уровне недостаточного питания в Грузии ниже 2,5% населения, потеря веса отмечается у 4,7% детей, проблема отставания в росте касается 0,6% детей, смертность младенцев в возрасте до 5 дней составляет 0,9%.



Самое худшее положение по «Индексу глобального голода» в Европе в трех странах. В последнюю тройку попали: Украина, Молдова и Албания.



https://www.globalhungerindex.org/georgia.html

https://www.globalhungerindex.org/ranking.html», - указано в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





