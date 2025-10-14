GYLA о новой законодательной инициативе «Мечты»: противоречит стандартам

Новый законопроект, представленный «Грузинской мечтой» «направлен на криминализацию свободы собраний и является продолжением авторитарной законодательной практики правящей партии», заявляют в Ассоциации молодых юристов Грузии (GYLA). В НПО подчеркивают, что уголовное наказание за участие в мирных демонстрациях противоречит стандартам Европейского суда по правам человека, согласно которым такие акции не должны влечь риск лишения свободы. Законопроект, по мнению юристов препятствует реализации базовых демократических прав.



«Грузинская мечта» инициировала законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для лиц, ранее наказанных по конкретным административным статьям, если они повторно примут участие в «несанкционированных» акциях или перекроют дороги. В пояснительной записке указывается, что действующие административные меры не оказывают сдерживающего эффекта на участников «ежедневных протестов на проспекте Руставели». Авторы проекта утверждают, что перекрытие дорог и помехи движению создают угрозу общественной безопасности и работе экстренных служб.



В GYLA между тем считают, что подобная аргументация – лишь оправдание для подавления протестов. Все действия, которые реально создают угрозу жизни или имуществу, уже предусмотрены Уголовным кодексом, и новая норма – это «лишь запрет, нацеленный на запугивание граждан».



Организация также критикует ускоренную процедуру рассмотрения закона, которая ограничивает общественное обсуждение и снижает легитимность законодательного процесса.



Источник: SOVA

