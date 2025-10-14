|
Гражданину Грузии пытались запретить въезд на родину из-за неоплаченного штрафа - Liberty Institute
14.10.2025 16:34
Исполнительный директор «Института Свободы» (Liberty Institute) Саломе Хвадагиани пишет в Fb, что гражданину Грузии пытались запретить въезд на родину из-за неоплаченного штрафа за перекрытие дороги:
"Нашего бенефициара, гражданина Грузии, не пропускали через границу, говоря:
«У вас неоплаченный штраф в размере 5000 GEL (~$1855), без оплаты не впустим».
Он поспорил, не заплатил, его задержали на какое-то время, но всё же впустили.
Гражданину Грузии нельзя запретить въезд в страну.
Если он преступник, его арестовывают и отправляют в тюрьму, но даже преступнику нельзя запретить въезд в свою страну, тем более нельзя закрывать страну для своего гражданина из-за того, что он несколько минут постоял на перекрытой полицией улице.
Он же не может остаться в аэропорту, вечно блуждающим между гейтами.
Принимающая страна - это та, которая указана у него в паспорте.
Эта истина была известна и тому пограничнику, который зря трепал нервы уставшему на границе человеку и обманывал его.
То, что будет проверено и аннулировано в течение получаса, является нормой для государственных служб, а не только для дачи ложных показаний в суде. <>".
