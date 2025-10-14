Представитель ЕС: «Люди в Грузии подвергаются опасности за то, что выражают свое мнение»

14.10.2025 16:55





ользование судебной системы в интересах правительства — явный пример автократии. Кайса Олонгрен также подчеркнула, что ЕС рассматривает «все варианты» санкций против властей Грузии.



Представитель ЕС по правам человека о Грузии. Кайса Олонгрен

Кайса Олонгрен: «Мы наблюдаем откат от демократии. Вы упомянули репрессии, это очень тревожно. После выборов в октябре прошлого года мы наблюдаем протесты, активизацию гражданского общества, правозащитников, различных групп и отдельных лиц, выступающих против авторитарного режима. Они действительно находятся под угрозой, и мы очень обеспокоены этим. Конечно, все это явно препятствует планам Грузии по вступлению в Европейский союз.



Меня очень беспокоит, что власти активно подавляют протесты. Демонстрации законны, они мирные, но людей продолжают сажать в тюрьмы. Они подвергаются опасности только за то, что выражают свое мнение. Свобода слова, собраний, самовыражения, похоже, крайне ограничена грузинскими властями.



Откат от демократии и выборы на прошлой неделе, которые бойкотировала оппозиция и которые прошли при очень низкой явке, это не то, чего мы ожидали от Грузии.



С юридической точки зрения, влияние на судебную систему и ее использование в своих интересах — это признак автократии. Такого не должно быть в демократическом обществе. Я хочу сказать тем, кто выходит с европейскими флагами на улицы Тбилиси: «Мы вас видим и слышим».





Мы рассматриваем все варианты [санкций]. Есть контраст между курсом правительства и протестами: первый отдаляется от ЕС, вторые — приближаются. Нам придется найти правильный баланс, чтобы меры были направлены против ответственных за откат от демократии людей, но при этом не задевали тех, кто хочет принадлежать к европейской семье и стать членами ЕС. Мы должны им помочь.



Я думаю, правильным решением будет прекратить переговоры с высокопоставленными грузинскими чиновниками, потому что, на мой взгляд, это ни к чему нас не приведет, пока они продолжают подавлять гражданское общество, пока люди находятся в тюрьме за свои политические взгляды, пока протестующие подвергаются риску.



Я думаю, что, прежде всего, нам нужно увидеть знаки доброй воли [от грузинских властей], но пока мы их не видим. Нас очень волнуют Грузия, Украина и Молдова. Это страны Европы, с которыми мы хотим поддерживать отношения и которые мы хотим видеть частью нашей семьи. Однако мы не можем работать с режимами, которые не уважают нормы, которые, как я думаю, мы разделяем со значительной частью населения Грузии.



Когда я смотрю на демонстрантов, я вижу очень смелых людей, которые каждый день протестуют против выбранного правительством курса. Важно, чтобы мы это осознали и усилили их голоса, поддерживая их. Потому что то, за что они выступают, — это то, за что выступает Европейский Союз».



JAMnews

