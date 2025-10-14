Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Каладзе: Светицховлоба - это не только религиозный, но и народным праздником


14.10.2025   16:55


Мэр Тбилиси Каха Каладзе поздравил жителей с праздником Светицховлоба из Мцхета, где присутствовал на праздничной литургии в кафедральном соборе Светицховели.

«Поздравляю вас с праздником Светицховлоба, который является не только религиозным, но и народным праздником, отмечаемым с особой любовью. Этот день — своего рода символ единства, целостности и стойкости грузинского государства и Матери-Церкви. Хочу еще раз поздравить вас с сегодняшним днем — пусть сила и благодать Светицховели охраняют нашу страну и наши семьи», — заявил Каха Каладзе.

На праздничной литургии вместе с Кахой Каладзе присутствовали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, президент Михаил Кавелашвили и председатель парламента Шалва Папуашвили, а также члены правительства и парламента Грузии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна