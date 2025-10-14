Каладзе: Светицховлоба - это не только религиозный, но и народным праздником

Мэр Тбилиси Каха Каладзе поздравил жителей с праздником Светицховлоба из Мцхета, где присутствовал на праздничной литургии в кафедральном соборе Светицховели.



«Поздравляю вас с праздником Светицховлоба, который является не только религиозным, но и народным праздником, отмечаемым с особой любовью. Этот день — своего рода символ единства, целостности и стойкости грузинского государства и Матери-Церкви. Хочу еще раз поздравить вас с сегодняшним днем — пусть сила и благодать Светицховели охраняют нашу страну и наши семьи», — заявил Каха Каладзе.



На праздничной литургии вместе с Кахой Каладзе присутствовали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, президент Михаил Кавелашвили и председатель парламента Шалва Папуашвили, а также члены правительства и парламента Грузии.





