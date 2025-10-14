Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В МИД Грузии проходит встреча Маки Бочоришвили с действующим председателем ОБСЕ Элиной Валтонен


14.10.2025   18:58


В МИД Грузии проходит встреча министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен.

После встречи запланированы совместные заявления Маки Бочоришвили и Элины Валтонен.

Элина Валтонен прибыла в Грузию из Армении и затем отправится в Азербайджан.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна