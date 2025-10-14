В МИД Грузии проходит встреча Маки Бочоришвили с действующим председателем ОБСЕ Элиной Валтонен

14.10.2025 18:58





В МИД Грузии проходит встреча министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен.



После встречи запланированы совместные заявления Маки Бочоришвили и Элины Валтонен.



Элина Валтонен прибыла в Грузию из Армении и затем отправится в Азербайджан.





