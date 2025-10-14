|
|
|
В МИД Грузии проходит встреча Маки Бочоришвили с действующим председателем ОБСЕ Элиной Валтонен
14.10.2025 18:58
В МИД Грузии проходит встреча министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен.
После встречи запланированы совместные заявления Маки Бочоришвили и Элины Валтонен.
Элина Валтонен прибыла в Грузию из Армении и затем отправится в Азербайджан.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна