Юкнявичене: Поддержка борющихся грузин со стороны стран-членов ЕС и европейских институтов оказалась слабее, чем мы ожидали

14.10.2025





«Грузия — это крупнейшая победа Кремля, потому что Россия фактически присвоила страну изнутри», — заявила член Европарламента Раса Юкнявичене на пресс-конференции в Европарламенте, посвящённой теме «Поддержка Мзии Амаглобели и продемократического движения в Грузии».



По словам Юкнявичене, Европарламент неоднократно принимал отчёты и резолюции, касающиеся ситуации в Грузии и дальнейших шагов, однако поддержка со стороны стран-членов ЕС и европейских институтов была слабой.



«Я должна быть справедливой и откровенной. Нужно сказать, что поддержка борющихся грузин со стороны стран-членов ЕС и европейских институтов была слабее, чем мы ожидали. Санкции против ответственных лиц так и не были введены, за исключением нескольких стран. Бидзина Иванишвили по-прежнему является обладателем высшей награды Франции и гражданином этой страны. Именно этот человек стоит за всеми трагедиями, происходящими в Грузии. Между тем, пророссийские СМИ, подобные »Спутнику», продолжают действовать даже в институтах Европейского союза», — заявила Раса Юкнявичене.



Что касается безвизового режима, Юкнявичене отметила, что в Европарламенте никто не хочет наказывать грузинский народ, однако безвизовый режим имеет чёткие рамки и критерии, которых должны придерживаться все страны.



«Оценка проводится индивидуально для каждой страны, и мы, присутствующие здесь, согласны с тем, что те, кто несёт ответственность за сложившуюся ситуацию в Грузии, кто является марионетками режима и представляет сам режим, не должны пользоваться безвизовым режимом, как они делают это до сих пор», — заявила Юкнявичене.





