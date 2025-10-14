Урсула фон дер Ляйен: Черногория — лидер в процессе вступления в ЕС

14.10.2025 19:04





«Черногория является лидером в процессе вступления в Евросоюз», — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Черногорию.



Урсула фон дер Ляйен провела встречу с премьер-министром Черногории Милойко Спаичем.



«Каждый раз, когда я приезжаю сюда, как и сегодня, я чувствую, что сердце Европы бьется именно здесь, в Черногории. Вы не только преданы своему европейскому будущему — вы глубоко стремитесь к нему, и это прекрасно. Вы это доказываете, ведь вы, безусловно, являетесь лидером в процессе присоединения. С момента моего визита в прошлом году вы закрыли четыре главы переговоров о членстве. Это отличный темп. Сейчас вы находитесь на правильном пути, чтобы в этом году закрыть как минимум еще пять глав. Я знаю, что вы твердо намерены завершить все главы уже в следующем году и, как вы отметили, стать 28-м членом Европейского союза в 2028 году», — заявила Урсула фон дер Ляйен.



По словам президента Еврокомиссии, Евросоюз высоко оценивает решение Черногории направить военных в Украину для поддержки учебной миссии ЕС.



«Сейчас наступил геополитический момент. Российская агрессия против Украины изменила наш континент. Каждая европейская страна должна выбрать свое место и свою сторону. Черногория уже сделала свой выбор. Совершенно очевидно, что вы полностью согласованы с внешней и оборонной политикой Европейского союза. Мы высоко ценим ваше решение направить черногорских военных в Украину для поддержки нашей учебной миссии», — сказала Урсула фон дер Ляйен.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





