Гражданский активист Исако Девидзе покинул изолятор временного содержания

14.10.2025 20:12





После 20 суток административного ареста гражданский активист Исако Девидзе вышел из изолятора временного содержания.



Об этом в социальной сети пишет сам Девидзе.



«Привет, друзья! Я вышел, хорошо отдохнув, и с боевым настроем! Борьба продолжается до победы за любовь к Грузии! Свободу узникам режима!», - пишет Девидзе.



Напомним, что 25 сентября гражданский активист Исако Девидзе, задержанный в ходе акции протеста, был признан виновным в совершении административного правонарушения.



Решением судьи Звиада Цеквава, Девидзе был приговорен к 20 суткам административного ареста.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





