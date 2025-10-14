|
Гражданский активист Исако Девидзе покинул изолятор временного содержания
14.10.2025 20:12
После 20 суток административного ареста гражданский активист Исако Девидзе вышел из изолятора временного содержания.
Об этом в социальной сети пишет сам Девидзе.
«Привет, друзья! Я вышел, хорошо отдохнув, и с боевым настроем! Борьба продолжается до победы за любовь к Грузии! Свободу узникам режима!», - пишет Девидзе.
Напомним, что 25 сентября гражданский активист Исако Девидзе, задержанный в ходе акции протеста, был признан виновным в совершении административного правонарушения.
Решением судьи Звиада Цеквава, Девидзе был приговорен к 20 суткам административного ареста.
