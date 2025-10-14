|
|
|
Михаил Кавелашвили посетит матч Турция-Грузия
14.10.2025 20:13
Президент Грузии Михаил Кавелашвили прибыл в Турцию.
Михаил Кавелашвили посетит матч национальных футбольных сборных Турции и Грузии.
Согласно информации администрации президента, глава государства будет болеть за грузинских футболистов вместе со своими детьми.
В стамбульском аэропорту президента Грузии встретил заместитель министра иностранных дел Турции.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна