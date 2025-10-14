Михаил Кавелашвили посетит матч Турция-Грузия

14.10.2025 20:13





Президент Грузии Михаил Кавелашвили прибыл в Турцию.



Михаил Кавелашвили посетит матч национальных футбольных сборных Турции и Грузии.



Согласно информации администрации президента, глава государства будет болеть за грузинских футболистов вместе со своими детьми.



В стамбульском аэропорту президента Грузии встретил заместитель министра иностранных дел Турции.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





