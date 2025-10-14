Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Михаил Кавелашвили посетит матч Турция-Грузия


14.10.2025   20:13


Президент Грузии Михаил Кавелашвили прибыл в Турцию.

Михаил Кавелашвили посетит матч национальных футбольных сборных Турции и Грузии.

Согласно информации администрации президента, глава государства будет болеть за грузинских футболистов вместе со своими детьми.

В стамбульском аэропорту президента Грузии встретил заместитель министра иностранных дел Турции.


