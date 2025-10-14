Элина Валтонен: ​​Финляндия была бы очень рада, если бы Грузия присоединилась к ЕС на основе критериев

«Любую реформу, которая необходима для членства и которую требуют от стран-кандидатов, мы рассматриваем как большую ценность на пути к членству в Евросоюзе. Если процесс не завершится членством, конечно, это решение самой страны», — заявила председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили в МИД Грузии.



По её словам, каждый шаг, направленный на интеграцию в ЕС, соответствует интересам населения страны.



«Я всегда говорю странам-кандидатам ЕС, что любая реформа, необходимая для членства и требуемая от кандидатов, касается верховенства закона, процедур, инклюзивности, включения меньшинств, построения прозрачных систем, искоренения коррупции, полноценного содействия рыночной экономике и многих других вопросов. Мы рассматриваем это как большую ценность на пути к членству в ЕС. Если процесс не завершится членством, это, конечно, решение страны. На этом пути каждый шаг, который способствует интеграции в ЕС, отвечает интересам населения страны, потому что для каждой конкретной страны это означает больше свободы, больше власти и в будущем — больше благополучия. Это будущее, которое ЕС с большим удовольствием предлагает Грузии.



Хочу подчеркнуть, что в демократическом государстве население решает, какие шаги предпринимать. К сожалению, в последнее время мы видим, что правительство страны не предпринимает определённые шаги, а шаги осуществляются в направлении лишения свобод, а не их предоставления. Аресты лидеров оппозиции означают, что у народа нет выбора на выборах. Организациям гражданского общества становится сложно работать. От имени ЕС, института ЕС, ОБСЕ и Финляндии скажу, что Финляндия будет очень рада, если Грузия присоединится к ЕС на основе этих критериев. Я ставлю под вопрос и считаю, что это решение должно быть принято народом Грузии. Страна заслуживает полного, инклюзивного процесса участия в принятии решений», — заявила Элина Валтонен.







