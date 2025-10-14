Глава МИД: Важно объективно оценивать процессы и не игнорировать нападения на демократические институты

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что крайне важно, чтобы оценка происходящих в стране процессов осуществлялась объективно.



Об этом Бочоришвили сказала на совместной пресс-конференции с председателем ОБСЕ Элиной Валтонен.



По словам Маки Бочоришвили, все обязаны уважать выбор граждан и соблюдать демократические институты, которые они избрали.



«Когда оцениваются процессы, очень важно, чтобы это происходило объективно. Говоря о необходимости укрепления демократических институтов, мы не должны упускать из виду атаки, направленные против функционирования этих институтов — в том числе парламента, института президента и всех тех структур, создание которых происходит при участии гражданского общества, когда люди своим решением участвуют в выборах и выбирают власть. Полностью согласна со своей коллегой, что в демократическом государстве решающее значение имеют люди, граждане, избиратели, которые делают свой выбор. Все обязаны защищать этот выбор и уважать те демократические институты, которые формируются в результате этого выбора. В контексте такого уважения мы также должны четко заявить, что для демократического государства недопустимо закрывать глаза на атаки против демократических институтов. Верховенство закона в демократическом государстве одинаково для всех, независимо от того, кто является субъектом», — заявила Мака Бочоришвили.







