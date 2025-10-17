Кобахидзе: иностранные студенты не должны быть приоритетом госвузов Грузии

17.10.2025 09:51





Государственные вузы Грузии должны быть ориентированы на подготовку специалистов для местного рынка, а не на увеличение прибыли за счет привлечения иностранных студентов. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на презентации реформы образования.



«Есть отдельные университеты, которые больше ориентированы на прибыль, что по сути является бизнесом, а не делом государственного сектора. Мы считаем, что в университетской системе должен быть внедрен конкретный принцип: бизнесом должен заниматься частный сектор, то есть частные университеты, а государственными задачами должны заниматься представители государственного сектора, то есть государственные университеты», – сказал он.



По оценке Кобахидзе, сегодня некоторые государственные вузы «привлекают чрезмерное количество иностранных студентов».



В 2024/25 общее число студентов в грузинских университетах достигло рекордных 187,8 тысячи человек, чему во многом способствовал рост числа иностранных учащихся. Их стало на 21% больше, чем годом ранее – 37,1 тысячи. Из них 85% обучались в частных вузах, преимущественно на медицинских и магистерских программах.



За три последних года количество иностранных учащихся выросло более чем в два раза, в 2021/22 учебном году в грузинских университетах числилось 17,5 тысячи иностранцев.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





