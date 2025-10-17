Кавелашвили подписал законодательный пакет, связанный с собраниями и манифестациями

Михаил Кавелашвили подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Грузии, которые ужесточают правила и правовую ответственность, связанные с собраниями и манифестациями.



Подписанный документ был опубликован в «Законодательном вестнике» 16 октября. Законы вступают в силу с момента публикации.



Напомним, 16 октября, парламент рассмотрел и единогласно, 80 голосами одобрил в третьем чтении пакет законов, в результате задействования которых еще более ужесточаются правила и правовая ответственность, связанные с собраниями и манифестациями.



В этом направлении внесены изменения в «Кодекс об административных правонарушениях» и уголовное законодательство.



Согласно изменениям, первый случай закрытия лица маской участником собрания или манифестации, наличия слезоточивого газа и/или отравляющих веществ, перекрытия дороги или возведения временной конструкции повлечет административный арест на срок до 15 суток, а если нарушитель является организатором, административный арест на срок до 20 суток.



Участие в таком собрании или манифестации, которая подлежит прекращению по требованию МВД, в первом случае повлечет административный арест на срок до 60 суток. Также административный арест на срок до 60 суток будет налагаться на лицо, которое во время собрания будет иметь оружие, пиротехнику или предметы, использование которых может причинить вред жизни и здоровью других лиц. Повторное совершение указанных запрещенных деяний повлечет привлечение к уголовной ответственности на срок до одного года, а третье и каждое последующее аналогичное противоправное деяние – на срок до двух лет.



Кроме того, в Уголовный кодекс внесена статья, которая устанавливает уголовную ответственность за оскорбление сотрудника правоохранительных органов в третий раз или неподчинение его законному распоряжению.



Уголовная ответственность за нарушение правил проведения собраний и манифестаций будет распространяться и на несовершеннолетних. В случае такого нарушения для несовершеннолетних будет предусмотрен уголовный штраф, исправительные работы на срок до одного года или лишение свободы на срок до одного года.





