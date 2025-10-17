Норвегия выразила доверие действующему председателю ОБСЕ после визита Валтонен в Грузию

17.10.2025 11:25





Присутствие действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, на акции протеста в Тбилиси не умаляет беспристрастности действующего председателя и важности принципиального диалога, заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил. Норвегия, наряду с девятью другими странами, выражает поддержку Элине Валтонен.



«Исландия, Канада, Дания, Эстония, Литва, Латвия, Нидерланды, Швеция, Соединенное Королевство и моя страна, Норвегия, хотели бы выразить наше полное доверие Действующему председателю ОБСЕ, министру иностранных дел Финляндии Элине Валтонен.



Мы высоко оцениваем ее взаимодействие с грузинскими лицами, принимающими решения, и ее четкую приверженность основополагающим обязательствам ОБСЕ, включая право на свободу выражения мнений и мирные собрания.



Ее появление на акции протеста в Тбилиси не умаляет ни беспристрастной роли Действующего председателя, ни важности принципиального диалога. В Хельсинкском Заключительном акте все государства-участники обязуются поддерживать реализацию прав и свобод всех людей.



В Московском документе 1991 года мы все согласились с тем, что трехмерные обязательства основаны на прямом и законном согласии: «Это вопрос, который не относится исключительно к внутренним делам данной страны.



Мы приветствуем продолжающиеся усилия Действующего председателя на Южном Кавказе и полностью поддерживаем её мандат», — заявил министр иностранных дел Норвегии.



Источник: SOVA

