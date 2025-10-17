Каладзе: Мы никому не дадим возможности использовать Грузию в своих интересах

Некоторые представители стран-членов ЕС не имеют уважения к грузинскому государству, грузинскому народу и нашей Конституции, - заявил СМИ мэр столицы, еще раз оценивая факт прибытия действующего председателя ОБСЕ Элины Валтонен на акцию протеста.



По словам Кахи Каладзе, оскорбительно, когда столь высокопоставленное должностное лицо идет на акцию протеста и поощряет процессы.



«Мы знаем, откуда управляются процессы внутри страны, кто их финансирует. У них есть свои хозяева и те, кто дает задания. Приехала председатель ОБСЕ и увидела, как ее «дети» выполняют свое задание. Что касается непосредственно ее действий, то оскорбительно, когда столь высокопоставленное должностное лицо приезжает в нашу страну и идет на акцию протеста, устроенную несколькими представителями насильственных группировок. Она их напрямую поощряет, и это очень тяжело.



Лидер нашего большинства уже дал разъяснения по данному факту, что мы остаёмся в режиме односторонних отношений с некоторыми представителями стран-членов ЕС. Их действия, то, что делают в отношении Грузии очень тяжелы. У них нет никакого уважения к грузинскому государству, грузинскому народу, нашей Конституции. Мы ведь знаем, зачем им нужна была наша страна и грузинский народ. Мы не дадим никому возможности использовать Грузию в своих интересах и упоминать её как игрушку, что говорил и член одной из оппозиционных партий, что Грузия, оказывается, была хорошей игрушкой для европейцев и иностранцев в целом», - отметил Каха Каладзе.





