Кобахидзе: Поддержание мира требует больших усилий, мы твердо выбираем этот путь

«Сохранение мира требует огромных усилий. Мы неизменно выбираем именно этот путь, потому что результат войны — это человеческие трагедии, разрушения и гибель, тогда как результат мира — прогресс и развитие страны, большее благополучие народа», — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, выступая на мероприятии, посвящённом Дню ветерана.



По его словам, стремление к миру означает постоянную готовность к защите родины, и в этой готовности бесценен опыт ветеранов.



«Хочу ещё раз поблагодарить вас за патриотизм, за особый вклад в развитие страны и за вашу самоотверженность. Мы и впредь не пожалеем усилий, чтобы ваш труд был по достоинству оценён. Ещё раз поздравляю вас с Днём ветерана и желаю мира, стойкости и благополучия», — заявил премьер-министр.







