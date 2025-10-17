Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: Поддержание мира требует больших усилий, мы твердо выбираем этот путь


17.10.2025   12:30


«Сохранение мира требует огромных усилий. Мы неизменно выбираем именно этот путь, потому что результат войны — это человеческие трагедии, разрушения и гибель, тогда как результат мира — прогресс и развитие страны, большее благополучие народа», — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, выступая на мероприятии, посвящённом Дню ветерана.

По его словам, стремление к миру означает постоянную готовность к защите родины, и в этой готовности бесценен опыт ветеранов.

«Хочу ещё раз поблагодарить вас за патриотизм, за особый вклад в развитие страны и за вашу самоотверженность. Мы и впредь не пожалеем усилий, чтобы ваш труд был по достоинству оценён. Ещё раз поздравляю вас с Днём ветерана и желаю мира, стойкости и благополучия», — заявил премьер-министр.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна