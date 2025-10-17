Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Глава МИД Швеции: Грузия взяла на себя обязательство обеспечить населению возможность самостоятельно определять свое будущее


17.10.2025   12:37


Министр иностранных дел Швеции Мария Стенергард в социальной сети X поделилась публикацией председателя ОБСЕ и министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен.

Мария Стенергард поддержала позицию Элины Валтонен о том, что будущее Грузии должно определяться только грузинским народом.

«Важное напоминание от моей коллеги Элины Валтонен. Грузия, как государство — член ОБСЕ, взяла на себя обязательство обеспечить своим гражданам возможность самостоятельно определять своё будущее посредством свободных и справедливых выборов, открытых дебатов и свободной прессы. Швеция призывает власти Грузии выполнить это обязательство», — написала министр иностранных дел Швеции в социальной сети.


