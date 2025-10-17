Глава МИД Швеции: Грузия взяла на себя обязательство обеспечить населению возможность самостоятельно определять свое будущее

Министр иностранных дел Швеции Мария Стенергард в социальной сети X поделилась публикацией председателя ОБСЕ и министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен.



Мария Стенергард поддержала позицию Элины Валтонен о том, что будущее Грузии должно определяться только грузинским народом.



«Важное напоминание от моей коллеги Элины Валтонен. Грузия, как государство — член ОБСЕ, взяла на себя обязательство обеспечить своим гражданам возможность самостоятельно определять своё будущее посредством свободных и справедливых выборов, открытых дебатов и свободной прессы. Швеция призывает власти Грузии выполнить это обязательство», — написала министр иностранных дел Швеции в социальной сети.





