Кавелашвили: Заслуги ветеранов перед грузинским народом и обществом бесценны

17.10.2025 12:40





«Поздравляю вас с Днём ветерана. От имени грузинского народа выражаю глубокую благодарность за то, что в самые трудные времена вы защитили наше отечество. Этот день, посвящённый грузинским ветеранам, является ещё одним напоминанием о том, как важно бережно относиться к тем ценностям и идеалам, которые вы мужественно защищали и продолжаете защищать, — заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили, выступая на мероприятии, посвящённом Дню ветерана.



В своём выступлении президент Грузии акцентировал внимание на значении мира и свободы, подчеркнув, что именно ветераны лучше всех знают цену этим понятиям.



«Мы — маленький, но достойный и гордый народ, который прекрасно знает цену миру и свободе. Наш исторический опыт, многовековые испытания научили нас тому, что для грузина эти понятия неразделимы: борьба за свободу подразумевает борьбу за мир, а защита мира включает в себя защиту свободы. Лучше всех именно вы знаете цену завоёванного мира и свободы, а также то, что их сохранение требует ежедневной бдительности и осторожности — это трудный и длительный процесс. Грузия — страна героев, и вы — одно из лучших тому доказательств. Обязанность каждого из нас — всегда помнить о вашем самопожертвовании», — заявил президент Грузии.



Михаил Кавелашвили почтил память героев, отдавших жизнь за родину.



«Хочу воспользоваться случаем и отдать дань памяти героям, павшим за отечество. Наш долг — сохранить для будущих поколений знание о вашем героизме, ведь воспитание наших детей на правильных ценностях, пробуждение в них национального духа — это главная гарантия светлого будущего и прочного суверенитета Грузии», — отметил Михаил Кавелашвили.



Президент подчеркнул, что одной из главных приоритетных задач государства является поддержка ветеранов. Он выразил им благодарность от имени грузинского народа за службу и преданность стране.



«Одним из главных приоритетов государства является поддержка ветеранов, что на протяжении многих лет подтверждается конкретными делами. Ваши заслуги перед грузинским народом и обществом бесценны, и общество всегда должно помнить и ценить ваш труд — для этого мы сделаем всё возможное. От имени грузинского народа ещё раз поздравляю вас с Днём ветерана и выражаю глубочайшую благодарность за вашу службу и самоотверженность перед нашей родиной и народом. Да хранит Бог наше отечество и всех нас», — заявил президент Грузии.



На мероприятии присутствовали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили, представители исполнительной и законодательной власти, а также представители Патриархии.







