Папуашвили: Уже 13-й день, как Брюссель не осуждает насильственный штурм президентского дворца, это позор

17.10.2025 13:13





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в социальной сети прокомментировал проникновение участников акции 4 октября на территорию президентского дворца Грузии, расположенного на улице Атонели.



По словам Папуашвили, позором является то, что Брюссель не осуждает насильственный штурм.



«Уже 13-й день, как Брюссель не осуждает насильственный штурм президентского дворца. Позор», — написал Шалва Папуашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





