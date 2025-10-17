|
Папуашвили: Уже 13-й день, как Брюссель не осуждает насильственный штурм президентского дворца, это позор
17.10.2025 13:13
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в социальной сети прокомментировал проникновение участников акции 4 октября на территорию президентского дворца Грузии, расположенного на улице Атонели.
По словам Папуашвили, позором является то, что Брюссель не осуждает насильственный штурм.
«Уже 13-й день, как Брюссель не осуждает насильственный штурм президентского дворца. Позор», — написал Шалва Папуашвили.