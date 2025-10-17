Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Папуашвили: Уже 13-й день, как Брюссель не осуждает насильственный штурм президентского дворца, это позор


17.10.2025   13:13


Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в социальной сети прокомментировал проникновение участников акции 4 октября на территорию президентского дворца Грузии, расположенного на улице Атонели.

По словам Папуашвили, позором является то, что Брюссель не осуждает насильственный штурм.

«Уже 13-й день, как Брюссель не осуждает насильственный штурм президентского дворца. Позор», — написал Шалва Папуашвили.


