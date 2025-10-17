|
Премьер-министр Грузии продолжает «наезд» на посла Германии
17.10.2025 13:31
Нельзя, чтобы посол вел себя так в стране, где он представляет своё государство, - так откликнулся премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на информацию, что «партия «Альтернатива для Германии» начала исследование деятельности и спорной активности посла Германии в Грузии».
По словам Кобахидзе, все видят, что Петер Фишер включен в политическую деятельность.
«Все прекрасно видят, что этот конкретный посол напрямую включен в политическую деятельность, что является нарушением Венской конвенции, что является нарушением всех стандартов, и очень хорошо, что самая рейтинговая партия Германии проявила интерес ко всему этому.
Подождем развития событий, все остальное ясно, нельзя, чтобы посол вел себя так в стране, где он представляет свое государство», - заявил Ираклий Кобахидзе.
