«Грузинская мечта» пытается ограничить выезд граждан за рубеж с образовательной целью

17.10.2025 13:33





Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что его команда планирует сократить срок обучения в школах с 12 до 11 лет. Инициатива уже вызвала споры, её противники отмечают, что, согласно западным стандартам, школьное образование предусматривает 12-летний курс и что изменения, предлагаемые «Грузинской мечтой», могут создать препятствия желающим впоследствии продолжить обучение в зарубежных вузах.



Кобахидзе, между тем, отметил, что приоритетом страны является получение студентами образования в Грузии.



«Что касается желания продолжить обучение за рубежом, то наша главная задача и приоритет страны – чтобы грузинские студенты получили качественное образование в Грузии, и именно этому служит представленный нами план реформ. Мы хотим улучшить качество высшего образования в нашей стране за 3-4 года, поэтому грузинские студенты, по сути, должны получать образование в нашей стране.



Если же ученик хочет продолжить обучение за границей, в целом нежелательно, чтобы он начинал учёбу за рубежом уже с первого курса. Однако, если есть такое желание, для этого будут созданы все необходимые условия. В том числе мы можем позаботиться о создании в Грузии 12-го класса в специализированных школах. В ином случае есть альтернатива – ученик может поехать за границу, там закончить 12-й класс, а затем, если захочет, продолжить обучение за рубежом уже с первого курса. Но при этом приоритетом любой достойной страны должно быть то, чтобы студент получил качественное образование в своей собственной стране. И наша концепция полностью ориентирована именно на это…



Мы проведем обсуждение по всем вопросам, если есть что улучшить, конечно, мы готовы ко всему, главное – провести конструктивное обсуждение по всем вопросам. Если взять тот же вопрос с двенадцатым классом, то сегодня дети практически не ходят в школу, предпочитая готовиться к вступительным экзаменам. Одна из проблем заключается в том, что программа для выпускных классов совершенно не адаптирована к вступительным экзаменам, и в таких условиях ученикам нет смысла учиться. Эту ситуацию необходимо изменить.



Вместо того, чтобы ученики выпускных классов вообще не посещали школу, нам нужна конструктивная программа, которая будет полностью соответствовать объективным интересам ученика», — заявил Кобахидзе.





