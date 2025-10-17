Председатель ЕНД выступила на политической ассамблее ЕРР

17.10.2025 15:35





Государства-члены ЕС не должны лишать безвизового режима граждан Грузии - это должно быть сделано только в отношении Иванишвили и его окружения, - заявила председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава во время выступления на политической ассамблее Европейской народной партии (ЕРР) в Вильнюсе.



Информацию распространила пресс-служба «Национального движения».



По словам Бокучава, персональные санкции ЕС должны быть направлены на Бидзину Иванишвили, его окружение, пропагандистов и представителей бизнеса.



Бокучава заявила, что члены режима, пропагандисты и бизнес-элита должны потерять право на поездки в страны ЕС.



«ЕС также должен прекратить предоставление нелегитимному правительству Иванишвили кредитов посредством международных финансовых институтов, на которые он финансирует репрессивную машину и коррупционные схемы», - заявила Бокучава в своем выступлении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





