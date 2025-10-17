Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Председатель ЕНД выступила на политической ассамблее ЕРР


17.10.2025   15:35


Государства-члены ЕС не должны лишать безвизового режима граждан Грузии - это должно быть сделано только в отношении Иванишвили и его окружения, - заявила председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава во время выступления на политической ассамблее Европейской народной партии (ЕРР) в Вильнюсе.

Информацию распространила пресс-служба «Национального движения».

По словам Бокучава, персональные санкции ЕС должны быть направлены на Бидзину Иванишвили, его окружение, пропагандистов и представителей бизнеса.

Бокучава заявила, что члены режима, пропагандисты и бизнес-элита должны потерять право на поездки в страны ЕС.

«ЕС также должен прекратить предоставление нелегитимному правительству Иванишвили кредитов посредством международных финансовых институтов, на которые он финансирует репрессивную машину и коррупционные схемы», - заявила Бокучава в своем выступлении.


