Председатель ЕНД выступила на политической ассамблее ЕРР
17.10.2025 15:35
Государства-члены ЕС не должны лишать безвизового режима граждан Грузии - это должно быть сделано только в отношении Иванишвили и его окружения, - заявила председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава во время выступления на политической ассамблее Европейской народной партии (ЕРР) в Вильнюсе.
Информацию распространила пресс-служба «Национального движения».
По словам Бокучава, персональные санкции ЕС должны быть направлены на Бидзину Иванишвили, его окружение, пропагандистов и представителей бизнеса.
Бокучава заявила, что члены режима, пропагандисты и бизнес-элита должны потерять право на поездки в страны ЕС.
«ЕС также должен прекратить предоставление нелегитимному правительству Иванишвили кредитов посредством международных финансовых институтов, на которые он финансирует репрессивную машину и коррупционные схемы», - заявила Бокучава в своем выступлении.
