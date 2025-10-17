Джей Ди Вэнс: Россия и Украина не готовы к мирному соглашению

17.10.2025 15:39





Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия и Украина не готовы к заключению мирного соглашения. Об этом Вэнс сообщил в интервью Newsmax.



По его словам, несмотря на то что переговоры продолжаются уже несколько месяцев, ни одна из сторон не проявляет желания достичь мирного соглашения.



«Насколько энергичная дипломатия президента США может объединить людей в одну линию, в конечном итоге для достижения соглашения нужны обе стороны. Несмотря на все наши усилия — а мы продолжим работать в этом направлении — русские и украинцы не находятся на том этапе, чтобы прийти к соглашению», — заявил Джей Ди Вэнс.



Он отметил, что достижение соглашения возможно, но для этого потребуется ещё больше работы.



«Я думаю, что существует фундаментальное несоответствие ожиданий, потому что русские считают, что они на поле боя лучше, чем есть на самом деле», — подчеркнул вице-президент США.



По словам Вэнса, именно это осложняет процесс переговоров, несмотря на достигнутый прогресс. Он добавил, что этот прогресс является заслугой внешней политики Дональда Трампа, которая отличается от политики предыдущей администрации.





