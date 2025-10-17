Член партии «Лело — Сильная Грузия»: Запрет партий противоречит Конституции

17.10.2025 16:00





«Когда утверждают, что белое — это чёрное, хотя все видят, что оно белое, — это уже вопрос психиатрии», — заявил член партии «Лело — Сильная Грузия» Тазо Датунaшвили.



По его словам, партия «Грузинская мечта» не понимает политическую идентичность «Лело».



«Они говорят, что мы — «Национальное движение», что, с научной точки зрения, является темой для исследования психиатров. Я сочувствую тем людям, которые воспринимают нашу партию как коллективное «Национальное движение» и страдают от этой проблемы. В стране совершается попытка государственного переворота, поскольку этот закон напрямую противоречит статье Конституции, где сказано, что Грузия — это многопартийная демократия, в которой функционирует демократическая система, а независимые партии конкурируют за власть в условиях многопартийности. Принятым законом и иском, который «Грузинская мечта» подаёт в Конституционный суд, эта система и конституционные принципы фактически уничтожаются», — заявил Тазо Датyнашвили.



По его словам, подача иска в суд приведёт к установлению диктатуры в Грузии.



«Я не собираюсь комментировать, какую грязь напишет одно крыло приспешников Иванишвили, а затем передаст другому крылу — в судебную систему, уровень независимости которой давно ниже нуля. Я знаю, чем это закончится — оформлением диктатуры в Грузии. Когда правящая партия принимает решения единолично и запрещает всех своих основных конкурентов, которые на последних выборах добились хоть какого-то электорального успеха, это и есть установление диктатуры. В этой стране в 1921 году была установлена советская диктатура, прикрытая оболочкой многопартийной политики», — заявил Тазо Датyнашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





