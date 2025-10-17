|
|
|
Председатель ЕНД встретилась с главой МИД Латвии
17.10.2025 16:05
После двусторонней встречи с заместителем министра иностранных дел Литвы Одрой Плепите в рамках политической ассамблеи Европейской народной партии (EPP) председатель «Национального движения» Тина Бокучава и секретарь по международным отношениям Зураб Чиаберашвили встретились с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
Согласно заявлению, главной темой обсуждения на встрече было введение санкций против режима Иванишвили.
«Во время встречи председатель партии подчеркнула, что из-за Иванишвили и его режима не должны страдать граждане Грузии — им должно быть сохранено безвизовое передвижение. Санкции должны быть введены против самого Иванишвили, его окружения, пропагандистов и насильников, которые ежедневно нарушают права грузинского народа», — говорится в сообщении.
|
|
|
