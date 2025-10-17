Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Председатель ЕНД встретилась с главой МИД Латвии


17.10.2025   16:05


После двусторонней встречи с заместителем министра иностранных дел Литвы Одрой Плепите в рамках политической ассамблеи Европейской народной партии (EPP) председатель «Национального движения» Тина Бокучава и секретарь по международным отношениям Зураб Чиаберашвили встретились с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Согласно заявлению, главной темой обсуждения на встрече было введение санкций против режима Иванишвили.

«Во время встречи председатель партии подчеркнула, что из-за Иванишвили и его режима не должны страдать граждане Грузии — им должно быть сохранено безвизовое передвижение. Санкции должны быть введены против самого Иванишвили, его окружения, пропагандистов и насильников, которые ежедневно нарушают права грузинского народа», — говорится в сообщении.


