Бокучава: Граждан Грузии нельзя лишать безвизового режима, это должно касаться только Иванишвили и его окружения


17.10.2025   16:11


«Страны — члены Евросоюза не должны лишать граждан Грузии безвизового режима, это должно касаться только Иванишвили и его окружения», — заявила председатель «Национального движения» Тина Бокучава, выступая в Вильнюсе на политической ассамблее Европейской народной партии.

По её словам, санкции должны быть направлены против Бидзины Иванишвили и его окружения, включая пропагандистов и бизнесменов, через персональные санкции.

«Члены режима, их пропагандисты и деловая элита должны лишиться права путешествовать в ваши страны. Страны-члены ЕС не должны лишать граждан Грузии безвизового режима, это должно касаться только Иванишвили и его окружения. Вы также должны прекратить предоставление кредитов через международные финансовые институты нелегитимному правительству Иванишвили, которое финансирует репрессивный аппарат и коррупционные схемы», — заявила Бокучава.


