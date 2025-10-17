Это не реформа, а план политического контроля над образованием - Заза Бибилашвили

Это не реформа, а план политического контроля над образованием, — заявил основатель «Центра Чавчавадзе» Заза Бибилашвили.



По его словам, свободомыслящих, стоящих интеллектуально на другом фланге, будут отчислять из университетов, а послушных наградят повышением зарплаты.



«Это не реформа, это план политического контроля над образованием, согласно которому система образования в Грузии должна полностью контролироваться политической системой, а те, кто не подчиняется, просто перестанут быть в ней.



Так называемая оптимизация — тому подтверждение. Свободомыслящих, стоящих интеллектуально на другом фланге, будут отчислять из университетов, а послушных наградят повышением зарплаты, и это, конечно же, в политических целях», — заявил Заза Бибилашвили.



По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, минимальная заработная плата профессора, работающего на полную ставку, должна составлять 10 тысяч лари, к которой следует прибавить гонорары, которые профессора будут получать за различные виды деятельности.



«У каждого направления должен быть один руководитель, один заведующий, один профессор, с которым будут работать 2-3 доцента и более 10 ассистентов. Именно так должен формироваться основной костяк профессорско-преподавательского состава в вузах, и этот процесс даст нам, в том числе и им, возможность создать лучшие условия для профессорско-преподавательского состава.



Что касается остальных преподавателей, то у них могут быть особые статусы, но они должны работать в вузах на почасовой основе и с гораздо более низкой зарплатой. Акцент должен быть сделан на профессорах, работающих на полную ставку», — сказал Кобахидзе.





