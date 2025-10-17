EPP: «Грузинская мечта» несёт ответственность за возможную приостановку безвиза

«Европейская народная партия (EPP) призывает Европейский союз и его государства-члены, а также национальные парламенты и межпарламентские институты не признавать легитимность однопартийного парламента «Грузинской мечты» и назначенного ею президента, поскольку парламентские выборы в октябре 2024 года были в корне некорректными», говорится в резолюции Европейской народной партии, принятой 17 октября политическим собранием партии в Вильнюсе.



Партия вновь подтверждает свою солидарность с грузинским народом в борьбе за его законные демократические права и суверенное, демократическое европейское будущее.



«Европейская народная партия осуждает авторитаризм и пророссийские тенденции «Грузинской мечты» и требует немедленного и безоговорочного освобождения всех политзаключенных, отмены всех репрессивных законов и прекращения злоупотреблений политически мотивированными судебными процессами и террора против собственных граждан…



Партия призывает все государства-члены ЕС и единомышленников в международных отношениях использовать международные инструменты, включая GRECO и Moneyval Совета Европы, для мониторинга недавних громких случаев коррупции и отмывания денег в Грузии. Подчеркивает, что «Грузинская мечта» несёт полную ответственность за последствия возможного приостановления безвизового режима для определённых категорий граждан Грузии в соответствии с пересмотренным законом 2018/1806, и призывает Европейскую комиссию обеспечить целенаправленное применение этих инструментов против лиц, занимающих ответственные должности, и их семей…



Призывает «Грузинскую мечту» отказаться от публично заявленного намерения обратиться в Конституционный суд с требованием признать «Национальное движение» и другие демократические партии неконституционными. Призывает «Грузинскую мечту» установить конкретную дату проведения новых, свободных, справедливых и конкурентных парламентских выборов, на которых государственные институты, включая Центральную избирательную комиссию, будут действовать без политического вмешательства и не в условиях захвата государства», — говорится в резолюции.





