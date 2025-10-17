Активистку Мариам Меканцишвили обвиняют в организации группового насилия - адвокат

По словам Анны Берия – адвоката гражданской активистки Мариам Меканцишвили, её подзащитную обвиняют в организации группового насилия. Меканцишвили пока не предъявлено официальное обвинение, хотя при задержании сотрудники правоохранительных органов сообщили ей, что задерживают её по статье 226 Уголовного кодекса, заявила адвокат.



«Никакого насилия или принуждения со стороны сотрудников правоохранительных органов не было, всё прошло мирно. Первым делом у неё изъяли куртку, которую Мариам им добровольно предоставила. Как она объяснила, эта куртка была на ней 4 октября. Ей специально показали вырезанный из видеоматериала фрагмент, спросили, есть ли у неё эта куртка, и, естественно, Мариам узнала её…



Как пояснила сама Мариам, 4 октября она вообще не находилась в районе президентского дворца, была на акции протеста, правда, не возле администрации президента», — сказал Берия.



Напомним, 17 октября правоохранители задержали нескольких (не менее 8) активистов в связи с событиями, произошедшими 4 октября.



